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Интервью

Сергей Собянин: Возродили главную выставку страны

Юлия Зименко
• 07:26 • 5 августа 2019
Мэр Москвы Сергей Собянин 
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Мэр Москвы Сергей Собянин 
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин в эксклюзивном интервью «ВМ» рассказал о 80-летии ВДНХ и о том, как возвращалась к жизни главная выставка страны, многие объекты которой являются памятниками культурного наследия.

— Сергей Семенович, на прошлой неделе Москва отметила 80-летие Выставки достижений народного хозяйства. Чем для вас является ВДНХ?

— Одно из самых любимых мест на карте Москвы.

— А как вы выбираете для себя любимые места?

— Больше всего мы любим то, во что вкладываем свои силы, знания, время. А с ВДНХ пришлось немало потрудиться. Гораздо больше, чем с любым другим парком Москвы.

— В своей истории ВДНХ не раз переживала взлеты и падения. Но, пожалуй, самым глубоким был упадок 90-х — первого десятилетия «нулевых годов». В чем, на ваш взгляд, были причины этого упадка?

— Время было такое — в 1990-е годы было не до выставок достижений народного хозяйства. А для коммерческих выставок павильоны ВДНХ не подходят. Надо было как-то выживать, вот и появилась торговля.

Решение сделать ВДНХ акционерным обществом и отправить в самостоятельное плавание тоже оказалось не лучшей идеей. Там большая социальная нагрузка и огромные расходы на содержание территории и памятников архитектуры.

Плюс еще акции ВДНХ были разделены между федеральными властями и правительством Москвы. А у семи нянек — дитя без глаза.

Но я бы не стал кого-то в чемто обвинять. Людям, которые работали в те годы на ВДНХ, удалось сделать главное. Они сохранили этот уникальный комплекс, не позволили его растащить на мелкие кусочки. И насколько это было возможно, поддерживали на плаву огромное хозяйство ВДНХ.

Недавно я встречался с ветеранами ВДНХ, многие из которых проработали на выставке по 40–50 лет. Не бросили ее в самые трудные годы, и за это им низкий поклон.

— Как созрело решение передать ВДНХ правительству Москвы?

— Было достаточно очевидно, что для федеральных властей ВДНХ является непрофильным активом. А для москвичей — это часть города, которую нужно было, пока не поздно, привести в порядок.

Я обратился в правительство России. Очень поддержал Игорь Иванович Шувалов, который в те годы работал вице-премьером. Доложили президенту, Владимир Владимирович согласился с нашими аргументами и подписал указ. Москва получила ВДНХ не просто так. Мы обещали москвичам и президенту возродить главную выставку страны.

— А дальше?

— Технология отработана еще с Парка Горького. Первый этап — наведение порядка, очистка территории, первоочередные работы по благоустройству. С ВДНХ пришлось повозиться.

Весной 2014 года на территорию ВДНХ зашли около 6 тысяч человек и свыше 1000 единиц техники. За три месяца они отремонтировали асфальт, привели в порядок газоны, удалили сухостой, отремонтировали инженерные системы и декор фонтанов, восстановили уличные фонари.

Одних только самовольных построек пришлось снести свыше 300. А большинство исторических павильонов было в таком состоянии, что пришлось проводить неотложные противоаварийные работы: очищать крыши от проросших деревьев и бетонировать щели в стенах.

Но уже в августе 2014 года мы смогли достойно отметить 75-летие ВДНХ, на которое пришли сотни тысяч человек. Многие москвичи словно заново открывали для себя эту часть города. Ведь за 20 лет выросло целое поколение, которое просто не бывало на ВДНХ.

— В 2014 году много споров вызвало решение снять с некоторых павильонов стальные фасады.

— Если бы эти фасады были частью исторического облика павильонов, мы бы их тщательно реставрировали. Но в действительности это были новоделы, изготовленные в 60-е годы в рамках борьбы с «архитектурными излишествами». Когда их сняли, открылись здания удивительной красоты. Но, конечно, их надо самым тщательным образом реставрировать, и эта кропотливая работа продолжается до сих пор.

— Как принимаются решения об использовании павильонов ВДНХ: открыть музей, ресторан или что-то еще?

— Насколько возможно, стараемся сохранить преемственность. И, наверное, самая большая удача, что в павильоне «Космос» вновь работает Музей космонавтики. Мы, конечно, надеялись на успех, но не ожидали, что он будет таким оглушительным. В течение первого года в «Космосе» побывал 1 миллион москвичей и гостей столицы. По будням очереди на вход стоят, не говоря уже о выходных и праздниках. Удалось сохранить традицию павильонов советских республик — теперь независимых государств Белоруссии, Казахстана, Армении, Абхазии, Азербайджана, Киргизии и Молдавии.

— А если преемственность сохранить не получается?

— Мы открыты для любых инициатив. Так, на ВДНХ появились Океанариум, музей «Россия — моя история», Центр славянской письменности «Слово», Театр сказок, Техноград, Парк ремесел и многое другое. Критерий один: чтобы новые музеи, выставки, аттракционы были интересны москвичам. Никому не нужны просто красивые здания, которые будут стоять пустыми. Везде должна кипеть жизнь.

— Можете поделиться дальнейшими планами?

— В ближайшее время закончим благоустройство второй очереди Ландшафтного парка и строительство первой очереди Парка аттракционов. В планах еще несколько музеев, среди которых «Росатом», Музей хлеба, Музей нефти, Музей РЖД, Музей гаража особого назначения ФСО России, Музей «Союзмультфильма», Центральный дом автоспорта. Начали реконструкцию зоны ЭКСПО. В результате ВДНХ получит современнейший комплекс, в котором вновь сможет проводить выставки мирового уровня. Работы еще на несколько лет. Но самое главное сделано. ВДНХ вернулась к москвичам.

СПРАВКА

Сегодня на территории ВДНХ находятся 49 ценнейших объектов культурного наследия. Многие из них после долгих лет запустения нуждались в реставрации. С 2015 года на ВДНХ были восстановлены такие памятники истории и культуры, как:

— Арка Северного входа,

— Павильон №13 «Здравоохранение» (бывший Армянской ССР),

— Павильон №34 «Космос»,

— Павильон №58 «Земледелие» (бывш. Украинской ССР),

— Павильон №18 «Белорусская ССР»,

— Павильон №62 «Охрана природы»,

— Павильон №84 «Дом культуры»,

— Павильон №71 «Атомная энергия»,

— Фонтан «Золотой колос»,

— Фонтан «Дружба народов»,

— Фонтан «Каменный цветок»,

— 14 фонтанов Центральной аллеи, ■ Памятник В. И. Ленину,

— Система цветочных партеров.

Работы по реконструкции и обновлению парка продолжатся еще несколько лет. 

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