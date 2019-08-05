Первый фестиваль уличной культуры «Ритм моего города» пройдет в столице

С 7 августа по 7 сентября жителей столицы приглашают на фестиваль современной уличной культуры «Ритм моего города», который пройдет на ВДНХ. Праздник такого формата организуют в Москве впервые. В программе фестиваля — лекции и выступления популярных артистов, модные показы и мастер-классы.

Мероприятия фестиваля будут разделены на несколько тематических направлений. Так, с 7 по 11 августа можно будет познакомиться с уличной живописью — 48 художников займутся созданием граффити в честь 80-летия главной выставки страны. В интерактивных зонах под руководством популярных граффитчиков можно будет создать собственную инсталляцию в стиле стрит-арт.

С 12 по 18 августа основным направлением фестиваля станет уличный спорт. Вторая неделя отметится открытыми тренировками по скейтбордингу, стритболу и BMX. Свои силы можно будет попробовать в разнообразных направлениях уличного спорта.

Третья неделя фестиваля, с 19 по 25 августа, будет посвящена столичной уличной моде. Посетителей приглашают посетить интерактивные станции по дизайну одежды, лекции профессионалов данного направления и модные показы.

Уличные танцоры станут главной темой фестиваля с 26 августа по 1 сентября. Посетителей приглашают посетить занятия по нескольким популярным танцевальным направлениям, таким как фьюжн, футворк, хип-хоп и брейк-данс. В рамках программы фестиваля состоятся танцевальные выступления профессионалов и выступления пластического хип-хоп-театра.

В последнюю неделю фестиваля его основным направлением станет музыка. Можно будет не только посетить концерты различных популярных исполнителей, но и самому почувствовать себя в роли диджея, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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