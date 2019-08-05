Минюст назвал самые популярные «свадебные» месяцы
Министерство юстиции России сообщило, в какие месяцы предпочитают проводить свадьбу пары страны.
Стало известно, что в прошлом году больше всего браков было зарегистрировано с июля по сентябрь. Всего 377,4 тысячи торжеств прошло в этот период.
Второй по популярности временной промежуток — с апреля по июнь. 222,3 тысячи пар официально заречестрировало свой брак в эти месяцы.
С октября по декабрь поженились 208,5 тысячи россиян. А вот самый непопулярный период среди молодожен — с января по март. Число браков, зарегестрированных в это время — 158,7 тысячи.
Согласно информации Минюста, в прошлом году было проведено 967 тысяч свадебных церемоний. Об этом пишет RT.
Ранее сообщалось, что более 50 пар скрепили семейные узы в дни 80-летия ВДНХ.
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