Новый онлайн-сервис создали для столичных предпринимателей
Для предпринимателей Москвы был запущен новый онлайн-сервис «Индивидуальная траектория развития», разработанный в ГБУ «Малый бизнес Москвы». Программа позволит определить актуальные обучающие мероприятия, курсы и спецпроекты на основе личных знаний пользователя.
— Чтобы быть успешными, предпринимателям нужно постоянно совершенствовать свои компетенции. Город предлагает бизнесу множество программ для комплексного обучения. Сориентироваться в них и выбрать самые полезные для себя поможет новый персонализированный сервис, — поделилась информацией Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.
ИТР на первоначальном этапе предложит предпринимателю пройти тест по нескольким направлениям. В дальнейшем составленный индивидуальный план обучения можно будет скорректировать с учетом личных показателей пользователя.
Наталья Сергунина подчеркнула, что новый онлайн-сервис рассчитан как на опытных предпринимателей, так и на тех, кто только хочет попробовать себя в данном направлении. Специально для начинающих бизнесменов доступна «Стартап-школа МБМ», бесплатное обучение в которой за первое полугодие текущего года прошли более тысячи горожан, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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