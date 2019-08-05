Депзрав рассказал о пользе кошачего мурлыканья
Кошачье мурлыканье оказывает благоприятное влияние на нервную систему и психику человека. Об этом сообщил главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
— Особенно благотворное влияние на нервную систему человека и его психику оказывает кошачье мурлыканье. Ученые объяснили, что дело в частоте колебаний звуков мурлыканья в диапазоне 20-44 Гц, — пояснил специалист.
Тяжельников рассказал, что существует даже методика лечения с помощью кошек. Фелинотерапия помогает снять усталость и стресс и разрядиться психологически. Врач объяснил, что если собственной кошки нет, или же человек находится вдали от домашнего любимца, можно послушать кошачье урчание в записи.
Специалист предупредил, что контактировать с животным постоянно опасно для здоровья, поэтому делать это нужно осторожно, соблюдая все правила гигиены. Тяжельников уточнил, — кошки могут быть переносчиками заболеваний, особенно рискованно спать в одной кровати с питомцем детям, у которых еще не развита имунная система. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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