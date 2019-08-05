Психологи рассказали, как справиться с профессиональным выгоранием

Российские психологи объяснили, как человеку бороться с эмоциональным выгоранием.

Так называемое «состояние полного истощения» характерно эмоциональной усталостью, апатией к работе и отсутствием веры в свой профессионализм.

Бизнес-тренер Кристина Иваненко рассказала о том, что в такой период человеку необходимо остановиться и подумать, в чем заключается проблема. Если же самостоятельно сделать это не удается, — необходитмо обратиться к психологу.

Вполне возможно, что причина выгорания кроется в движении не по своему пути, например, — неправильно выбранной профессии. В таком случае нужно взять небольшой перерыв и составить план по поиску и осуществелению своего жизненного предназначения.

Помимо этого, сейчас в многих компаниях есть коуч, который как раз и нужен для того, чтобы оказывать сотруднику помощь в таких ситуациях.

Психолог Виктория Барцалкина объяснила, что хорошей профилактикой такого недуга может стать спорт, тимбилдинг и любое полезное отвлечение от основного вектора работы.

— Нужно задавать себе вопросы: что я сейчас чувствую? почему я это чувствую? как я себе могу помочь выйти из этого состояния? — посоветовала Барцалкина.

Специалист пояснила, что больше всего выгоранию подвержены люди с заниженной самооценкой без уважительного отношения к себе. Барцалкина объяснила, что если человек не в состоянии самостоятельно справиться, специалист всегда поможет пациенту разобраться в проблеме, решение которой может заключаться в смене профессии или серьезных изменениях в семье, — вплоть до развода. Об этом сообщают РИА Новости.

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