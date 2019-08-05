Около тысячи автобусов нелегальных перевозчиков задержали в Москве с начала года
С начала текущего года в Москве было задержано около тысячи автобусов нелегальных перевозчиков. Соответствующей информацией поделился заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
— Такой транспорт потенциально опасен. Автобусы находятся в плохом техническом состоянии, водители нарушали режим труда и отдыха, а компании не оформляют страхование жизни и здоровья своих пассажиров, — подчеркнул он.
Максим Ликсутов подчеркнул, что в связи с различными нарушениями с начала года было возбуждено более 11 тысяч административных дел. Работающих нелегально перевозчиков ждут штрафы. Об их деятельности можно сообщить через Единый транспортный портал или контакт-центр «Московский транспорт».
Легальные столичные автобусы отличаются синим цветом, логотипом Московского транспорта и валидаторами на входе. Проезд в транспорте оплачивается картой «Тройка» и другими городскими билетами, передает агентство городских новостей «Москва».
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