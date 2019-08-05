Работы по очистке Большого городского пруда стартовали в парке Победы

В понедельник, 5 августа, в Комплексе городского хозяйства сообщили о работе по реабилитации Большого городского пруда в Зеленограде. Водоем занимает особое место в композиции парка Победы. Немного западнее располагается Малый городской пруд, вместе они фактически образуют единый водоем площадью порядка 12 гектаров. Экологическое обновление продолжается.

— До начала работ по благоустройству было проведено гидрологическое исследование, согласно которому глубина иловых отложений на дне прудов местами составляет более метра. Помимо этого, подпорные стенки их берегов находились в неудовлетворительном состоянии. Для очистки дна от многолетних иловых отложений и берегоукрепления был произведен спуск воды в Большом и Малом городских прудах, — рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Ил перемешивают с песком, что позволяет стабилизировать отложения, собрать и вывезти их. В работе было задействовано более 100 единиц, включая самосвалы, экскаваторы и бульдозеры. Помимо этого, специалисты проводят укрепление бетонных подпорных стен берегов габионами — сетчатыми конструкциями, которые заполняют гранитным камнем. В зоне существующего пляжа на Большом городском пруду была произведена замена песка: старый загрязненный песок был вывезен и завезен новый.

В сентябре, по окончании всех работ, пруды будут вновь заполнены водой.

В комплексе городского хозяйства напомнили, что вдоль берегов Большого городского пруда со стороны парка Победы и Дендропарка в Зеленограде ведется устройство двух прогулочных набережных на сваях. Помимо этого, в парке возводится новая лодочная станция и две спасательные вышки.

— По окончании благоустройства в городе появится еще одно комфортное место для семейного отдыха и прогулок с детьми. В благоустроенном парке создадут все условия для полезного и приятного досуга для населения всех групп и возрастов.

Полностью завершить работы по благоустройству парка Победы планируется в текущем году, — заявили в ведомстве.

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