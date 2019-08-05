Самолеты-разведчики выявили 11 очагов возгорания в Сибири

По итогам мониторинга лесных пожаров в Сибири самолеты-разведчики Су-24МР Центрального военного округа выявили 11 очагов возгорания. Соответствующую информацию предоставили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

— Длина района составила 75 километров, ширина — пять километров, съемки проводились на высоте 1,5 километра. Были выявлены 11 очагов пожаров, — указано в сообщении ведомства.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой департамента, дополнительно была проведена аэрофотосъемка района, расположенного 200 километрами севернее Канска. Работу самолетов-разведчиков планируют продолжить в понедельник, 5 августа.

Силами авиации Минобороны России в Иркутской области и Красноярском крае удалось потушить лесные пожары на площади 753 тысяч гектаров, сообщает РИА Новости.

Авиация, привлеченная к выполнению работ по ликвидации возгораний, начала действовать 1 августа. Для тушения пожаров задействованы десять самолетов и столько же вертолетов со специальными водосливными устройствами.

«Вечерняя Москва» поговорила с Евгением Лупяном, заведующим отделом «Технологии спутникового мониторинга» Института космических исследований (ИКИ) РАН, где была создана специализированная система дистанционного мониторинга лесных пожаров. Он утверждает, что ничего нетипичного в пожарах этого года нет. Более того, считает специалист, очаги могут утихнуть самостоятельно.

— Есть определенные правила тушения, и Лесохрана знает, где нужно и не нужно применять специальные средства. Решение по каждому пожару принимается отдельно. Ситуация этого года мало чем отличается от возгораний прошлых лет. Да, действительно, площадь большая, но это — средний показатель. По крайней мере, пока: впереди еще целый август и масштабы могут разрастись до катастрофических, — утверждает Ляпун.

Он добавил, что пожары могут утихнуть самостоятельно. Более того, возгорания, которые сейчас находятся в зоне контроля, тушить абсолютно бессмысленно. Они слишком масштабные и прекращаются естественным образом. Тем более, что это — труднодоступные территории, на которых работать просто некому. Бороться с огнем с воздуха без наземной поддержки невозможно. Попасть в очаг очень трудно без наводки авиации, без точных данных с места. Это то же самое, что начать бросать деньги в огонь, эффект будет такой же: огромные средства потрачены, а лес как горел, так и горит.

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