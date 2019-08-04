Второй самолет МЧС прибыл в Якутию для тушения лесных пожаров
Второй самолет Бе-200 МЧС прибыл в Якутию в воскресенье, 4 августа, и отправился на защиту населенных пунктов от лесных пожаров в Мирнинский район, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
— Борт прибыл в столицу республики 4 августа в 13:00 и в 16:00 по местному времени улетел в город Мирный, — уточнили в пресс-службе.
Прибывший ранее первый самолет Бе-200 сломался через некоторое время. На ремонт ушло два дня, и 2 августа воздушное судно уже было готово вернуться к работе.
Однако позже власти Якутии попросили главу МЧС Евгения Зиничева усилить авиагруппировку для тушения лесных пожаров, сообщает «РИА Новости».
Напомним, что в Красноярском крае, Якутии и Иркутской области горят сотни тысяч гектаров тайги.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поручил военным принять участие в тушении лесных пожаров на территории Сибири. В связи с пожарами СК РФ возбудил уголовное дело в отношении чиновников Минлесхоза Красноярского края по статье «Халатность».
2 августа заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков осмотрел с воздуха очаги лесных пожаров.
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