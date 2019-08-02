Замминистра обороны РФ с воздуха осмотрел очаги пожаров в Красноярском крае
Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков 2 августа осмотрел с воздуха очаги лесных пожаров в трех районах Красноярского края. Об этом сообщает РИА Новости.
Дмитрий Булгаков на самолете Ан-26 облетел очаги лесных пожаров в Богучанском, Кежемском и Енисейском районах. Он пробыл в воздухе более четырех часов.
В ходе полета были определены основные очаги возгорания, где вечером, 2 августа, и 3 августа «будут сосредоточены основные силы авиации для тушения пожаров».
По словам Дмитрия Булгакова, самолеты и вертолеты Минобороны РФ за 2 августа потушили 60 лесных пожаров на площади 90 тысяч гектаров.
Напомним, что по поручению президента России Владимира Путина Минобороны РФ создало авиационную группировку для оказания помощи при ликвидации возгораний в Сибири. Площадь пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока составляет более трех миллионов гектаров.
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