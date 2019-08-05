Горбунов: Подписи умерших москвичей обнаружены у 22 кандидатов

Подписи умерших людей были обнаружены у 22 кандидатов в депутаты Мосгордумы. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

По его словам, всего было получено от кандидатов 23 жалобы.

— Рассматривали их вместе с членами Общественной палаты Москвы, а также с участием экспертов-почерковедов высочайшей квалификации из МВД России, — рассказал он, добавив, что все выявленные ошибки и опечатки были учтены в пользу кандидатов.

После проведения проверок независимым кандидатам вернули 5 тысяч 11 ранее забракованных подписей.

— К сожалению, мы встретились и с вещами совершенно недопустимыми. Например, у 22 кандидатов обнаружили подписи умерших москвичей, — сказал Валентин Горубнов.

Так, подпись умершего в мае 2019 года бывшего секретаря избирательной комиссии района Арбат Лилии Симанковой оказалась у кандидата Лобови Соболь. Кроме того, Горбунов отметил, что у нее обнаружили подписи людей, умерших еще до объявления даты нынешних выборов.

Довольно много было выявлено подписей-подделок. Так, у 29 кандидатов проверка выявила более 14 тысяч подписей людей с недействительными паспортами.

— То есть эти избиратели были просто выдуманы, — пояснил глава Мосгоризбиркома. — В итоге у 39 кандидатов оказалось недостаточно достоверных подписей, а у восьми, например, их было с самого начала меньше необходимого минимума.

Добавим, что в качестве кандидатов изначально было выдвинуто 426 человек. Из них регистрацию прошли 233 человека, отказ получили 57 человек.

Первый этап жеребьевки по распределению эфирного времени прошел накануне выходных, 2 августа. Его предоставят два телеканала — «Москва 24» и «Москва Доверие», а также радиостанции «Москва FM» и «Радио Москвы». После 6 августа разыграют платное эфирное время. Предвыборная агитация в соответствии с законом начинается с 12 августа.

Напомним, что выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года.

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