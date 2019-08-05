Фитнес-тренер назвала способы сохранить молодость
Эксперт в области фитнеса из Великобритании Ники Виброу рассказала, как ей удается выглядеть молодо в 52 года. Ее советы опубликованы в издании Daily Mail.
Женщина советует выпивать не менее 8 чашек чая в день.
— Я выпиваю 8 чашек белого или зеленого чая каждый день. Эти напитки богаты антиоксидантами, которые также могут помочь сбросить вес и снизить уровень холестерина в организме, — делится Виброу.
Также для поддержания себя в тонусе эксперт рекомендует употреблять витамины и пользоваться спреями на основе витамина D. Однако физические упражнения — незаменимый атрибут в борьбе со старением. Причем необязательно заниматься по несколько часов в тренажерном зале, достаточно ежедневно уделять около 10 минут легкой зарядке, включающей в себя упражнения на пресс, планку, несколько элементов йоги.
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