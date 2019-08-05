Москвичи смогут «побывать на Марсе» благодаря акции «День без турникетов»
Акция «День без турникетов» пройдет с 8 по 10 августа в пятый раз. В этот раз она будет объединена общей темой «Концептуальный отдых».
По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, компании малого и среднего бизнеса подготовили мотивационно-познавательные и профориентационные программы, в которых совмещены образовательная и развлекательная составляющие.
— Формат обучения через реализацию концепции умных развлечений позволяет москвичам эффективнее осваивать «технологии и компетенции будущего». Поэтому мы ожидаем повышенный интерес гостей к площадкам грядущего «Дня без турникетов», — отметил он.
Впервые в проекте примет участие «Станция МАРС» в ТРЦ «Ривьера». Она покажет полноразмерный макет научно-исследовательской станции на Марсе и космопорта орбитальной станции. Дети и взрослые смогут примерить на себя роль участника экипажа и узнать, какие высокотехнологичные специальности будут востребованы в будущем.
Тем, кто увлекается историей, будет интересна образовательная прогулка-экскурсия. На ней гости смогут узнать тайны Меншиковой башни, Дома со зверями, кинотеатра «Колизей».
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