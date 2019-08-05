Медики назвали признаки распространения рака кишечника на легкие
Британские врачи рассказали, как определить, что рак желудка распространился на легкие. Одним из признаков является потеря веса, сказано в издании Express.
Рак кишечника — заболевание, которое наиболее часто диагностируется на территории Объединенного Королевства. Его основные симптомы — нарушение стула, повышение температуры тела, бледность, потеря веса без видимых причин. На ранних стадиях рак распространяется только внутри оболочки толстой кишки, однако со временем может прогрессировать.
Существует риск проникновения метастаз в легкие, это сопровождается несколькими признаками. В их числе — непрекращающийся кашель, возможно, с кровью, одышка, инфекции грудной клетки. Также заболевание может сказаться и на печени. Следует обратить внимание, если возникла боль в правой стороне живота, вздутие, плохой аппетит, пожелтение кожи.
Снизить риск развития рака кишечника может включение в рацион клетчатки (бобы, овес, горох, морковь, орехи). Важно также сократить потребление мяса и необработанных продуктов.
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