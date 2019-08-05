Терапевт объяснила, почему не стоит заниматься самолечением

Люди привыкли в случае заболевания самостоятельно лечиться, а не идти к врачу на осмотр. Не всегда это верный путь к выздоровлению, довольно часто такое лечение наносит вред организму. Участковый врач-терапевт диагностического центра № 52 города Москвы Анна Землянухина рассказала «Вечерней Москве», чем опасно самолечение и когда все-таки можно к нему прибегнуть.

— Важно помнить, что человек может лечиться не от того, что его на самом деле беспокоит. Мы не всегда можем поставить себе верный диагноз, к тому же у любых лекарственных препаратов всегда есть побочные эффекты, которые также могут возникнуть у пациента, — сообщила врач-терапевт.

Анна Землянухина добавила, что существует много заболеваний, которые могут вызвать осложнения, если вовремя не обратить на них внимание.

— У человека просто что-то болит, но он не знает, с чем связаны неприятные ощущения. Это могут быть и простудные заболевания, и повышение давления, и проблемы с желудочно-кишечным трактом, при которых пациент не испытывает сильные боли, — привела пример спикер.

Эксперт заметила, что отрицательно относится к некоторым видам самолечения, однако в определенных ситуациях оно допустимо.

— Масло при ожогах, например, не может уменьшить боль в ране, оно способно лишь прекратить доступ кислорода и вызвать развитие инфекции, поэтому таким образом лечиться нельзя. С другой стороны, если это какая-то легкая простуда с небольшим повышением температуры и насморком, то самолечение в виде обильного питья, полоскания горла и приема витаминов вполне допустимо. Если у человека высокая температура или сильные боли, то лучше обратиться к врачу, — объяснила Анна Землянухина.

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