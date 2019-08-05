Политолог: Японская сторона ведет себя безапелляционно в отношении Курильской гряды

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга по дипломатическим каналам выразил Москве протест в связи с учениями, организуемыми в районе острова Кунашир на Курилах. Японская сторона собирает информацию о маневрах, которых планируются в данном районе с пятого по десятое августа.

— Наращивание российского военного присутствия на северных территориях не соответствует нашей позиции и неприемлемо, — указано в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

«Вечерняя Москва» связалась с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им.Г.В.Плеханова Андреем Кошкиным, который объяснил, чем вызвано недовольство наших соседей и так ли нужны регулярные учения на спорной территории.

— Японская сторона ведет себя безапелляционно в отношении Курильской гряды. По их мнению, на данный момент острова находятся в режиме влияния России, но в будущем обязательно перейдут под контроль Японии. Так что это высказывание является назиданием и характеризуют японскую сторону: у государства и общества этой страны бытует мнение, что они имеют право постоянно делать нам замечания и говорить, как вести себя на этой земле.

На вопрос о том, стоит ли России ограничить количество проводимых учений, чтобы избежать конфронтации, эксперт заявил, что Курилы — наша территория. Следовательно, мы обязаны делать все, чтобы обеспечить свою обороноспособность. Напряженность же в этом регионе полностью соответствует графику учений. Россия не должна согласовывать свои действия на своих территориях ни с одним государством.

Напомним, что ранее МИД Японии прокомментировал визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на остров Итуруп, назвав его «несовместимым с позицией Японии» по вопросу островов.

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