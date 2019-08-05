Леонардо Ди Каприо рассказал, с чего стоит начать карьеру молодому актеру
Звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо порекомендовал начинающим актерам смотреть как можно больше фильмов и отталкиваться от планки успешных предшественников. Об этом он заявил в интервью Daily Mirror.
Актер рассказал, что в начале творческого пути чувствовал себя аутсайдером в Голливуде.
— Думаю, каждый ощущал подобное в какой-то период своей карьеры. У меня было так во время съемок моей первой роли. Я думал, что все это — некий магический мир, — поделился Ди Каприо.
Он также сказал, что сам до сих пор смотрит огромное количество фильмов, и его восхищает все сделанное в области кинематографа.
Кроме того, Ди Каприо вспомнил о съемках фильма «Однажды в Голливуде» и работе с Брэдом Питтом, которого назвал потрясающим актером и профессионалом своего дела.
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