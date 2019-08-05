50 москвичей поженятся по индийскому обычаю на фестивале «День Индии»
С 9 по 11 августа в парке «Сокольники» пройдет фестиваль «День Индии». 25 столичных пар проведут свадебную церемонию по индийскому обычаю, рассказала ивент-организатор Индийского национального культурного центра «Сита» Даша Котвани.
— Один из аспектов нашего праздника, который нам очень нравится, мы горды этим, — это наша зона свадеб. В этом году у нас есть 25 пар, которые изъявили желание пожениться на нашем празднике, — приводит слова Котвани агентство городских новостей «Москва».
Уточняется, что в рамках мероприятия пройдет fashion-показ, на котором моделями станут живущие в Москве индийские женщины. Также будут организованы шахматный турнир для детей и различные мастер-классы, где посетители смогут овладеть искусством рисования и индийских танцев, попробовать национальные блюда и даже начать изучать хинди.
Для гостей выступят более 400 артистов. Ожидаются танцевальные и акробатические номера и празднование 150-летия философа Махатмы Ганди.
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