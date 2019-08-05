Как изменилась служба занятости Москвы после открытия центра «Моя карьера»

Более 2,5 тысячи москвичей старше 50 лет посетили бесплатные тренинги в центре занятости «Моя карьера» за первые полтора месяца его работы.

— Одна из программ нашего центра называется «5.0» — она разработана для людей старшего возраста. Когда мы ее только разрабатывали, мы спросили у людей категории 50+, какой они сами видят эту программу, ведь аналогов в России просто нет. И все ответы были примерно такими — позвольте нам поверить в себя. Дайте нам тренинги, мастер-классы, где мы поговорим о наших сильных сторонах, сможем поверить в свои силы и найти работу, — рассказала директор центра занятости «Моя карьера» Ирина Швец, добавив, что благодаря опросам они смогли создать программу, которая действительно учитывает реальные потребности тех, кому больше 50 лет. — Этим же принципом мы руководствуемся и при создании всех других программ — они должны отвечать реальным потребностям людей.

Центр помог найти работу для 1,5 тысячи людей. Среди тех, кто пришел в «Мою карьеру» за помощью, оказался 51-летний Вячеслав Колчин.

В августе прошлого года он остался без работы и с тех пор был в поисках.

— Конечно, совсем без дела не сидел, были временные проекты, но мне хотелось сменить сферу деятельности с юридической на что-то другое и все же найти постоянное место, — рассказал он.

Однажды, просматривая газету с вакансиями, Вячеслав увидел статью о центре «Моя карьера».

— Я был тогда поблизости и решил сразу зайти, — вспоминает он. — Коллектив очень доброжелательно отнесся, рассказали, какую помощь я могу здесь получить, предложили записаться на тренинг.

За пару месяцев Вячеслав посетил несколько занятий по разным тематикам, прокачал свои навыки коммуникации, научился правильно составлять резюме.

— У людей старшего возраста большой опыт, но, к сожалению, многие из них не умеют себя преподнести правильно, — считает Колчин. — Поэтому у работодателей сложился стереотип, что людей старше 50 лет брать на работу неэффективно.

В центре занятости «Моя карьера» готовы помочь посетителям Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Очень понравился Вячеславу тренинг «Креативное мышление», в рамках которого тренер учил использовать правое полушарие мозга для решения логических задач.

— Запомнился тренинг «Публичные выступления» и «Управление конфликтами», — поделился москвич.

По его мнению, это очень актуальные темы, которые действительно могут пригодиться в работе.

А недавно Вячеславу улыбнулась удача — оплачиваемая стажировка в одном крупном банке. Он очень доволен.

— Это как раз то, что я хотел, — признался он. — Я уже несколько недель там стажируюсь, и мне нравится эта работа.

По итогам стажировки, если работодателя все устроит, мужчине могут предложить постоянное место работы.

— Мне говорили, что они охотно берут людей старше 50 лет, поэтому надеюсь, что возьмут и меня, — добавил он.

Обратиться за помощью в центр «Моя карьера» может любой желающий.

Центр работает с понедельника по пятницу по адресу: улица Сергия Радонежского, 1, стр 1.

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