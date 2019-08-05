Ветеринар рассказал, когда лучше прививать кошек
Кошки — излюбленные животные миллионов людей во всем мире. Важно следить за здоровьем своего питомца, чтобы сохранить его активность и избежать опасности для собственного здоровья. Для этого нужно своевременно прививать животное. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ветеринарный врач Ирина Орлова.
— Если вы следите за здоровьем своего питомца, вовремя делайте прививки, обрабатывайте от блох и клещей. В нашей полосе это надо делать с мая по октябрь. Раз в квартал обрабатывайте от гельминтов и общайтесь с животным уважительно, — подчеркнула врач.
По ее словам, есть ряд заболеваний, которыми можно заразиться от питомца. Особенно это актуально для тех, чьи кошки склонны привлекать к себе внимание, облизывая хозяев, или пускать зубы и когти в ход, проявляя характер.
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