Какой вред могут нанести человеку домашние кошки

В споре собачников и кошатников у последних появился новый аргумент в пользу своих любимцев: мурлыканье благотворно влияет на нервную систему и психику. Урчащие звуки лежат в диапазоне низких частот – от 20 до 44 Гц – что фактически совпадает с нижней границей слуха человека. Поэтому мурлыканье оказывает терапевтический эффект. Его можно сравнить со звуком моря и инфразвуком.

Лечение с помощью кошек входит в комплекс зоотерапии и называется фелинотерапия. Считается, что, помимо мурлыканья, кошки делятся своим теплом – физическим, а не душевным – хотя и трудноуловимое понятие «энергетика» тоже включается в число кошачьих достоинств.

Как всегда, дабы не идти на поводу непроверенной информации, «Вечерняя Москва» решила разобраться, с чем, по мнению специалистов, кошки действительно помогут справиться, а что лежит вне их компетенции. Может, пушистые питомцы способны даже навредить?

Ирина Орлова, ветеринарный врач, считает, что о пользе кошачьего мурлыканья мы можем говорить в случае эмоциональных проблем, стресса и даже депрессии, однако в последнем случае эффект будет наименьший. Естественно, это работает, если человек не ненавистник кошек.

— На западе есть целое направление – пет-терапия, но там, в основном, используются собаки. Кошки же помогают теплом тела, мягкостью шерсти. Они тоже компаньоны и они готовы разговаривать, привлекая внимание, отзываться на контакт. Некоторые кошки могут облизывать хозяина, но не стоит забывать о личной гигиене. Например, если кошка облизывает лицо, не нужно открывать рот. И, кстати, вопреки расхожему мнению, заразиться токсоплазмозом от кошки не так уж и легко, — добавила спикер.

Опасными же для человека могут быть, прежде всего, животные, не привитые от бешенства. Также надо помнить, что кошки обладают ярко выраженным характером, и если вы не сошлись, то могут пускать в ход когти и зубы. Но если кошка домашняя, вреда от нее будет немного – только царапины. У мужчин, по статистике, раны заживают медленнее. Чтобы заразиться бешенством, необходим контакт раны, слизистой или поврежденной кожи со слюной животного, как вы понимаете, не привитого.

Чаще приходится животных защищать от человека, а не наоборот. Кошки не любят, когда их тискают, размахивают руками над головой, хватают за хвост, уши – в этих случаях они могут защищаться. Играть с питомцами надо специальными приспособлениями, а не пальцами. Тогда кошка не будет думать, что вас можно царапать.

Если у вас новорожденные дети, то лучше не оставлять их наедине с животным в первые месяцы. И не столько потому, что кошка может травмировать ребенка, сколько из-за ревности.

— Если вы следите за здоровьем своего питомца – вовремя делайте прививки, обрабатывайте от блох и клещей. В нашей полосе это надо делать с мая по октябрь. Раз в квартал обрабатывайте от гельминтов и общайтесь с животным уважительно, — подытожила врач.

КСТАТИ

Ученые из университета Миннесоты (США) пришли к выводу, что у владельцев кошек снижается риск заболеваний сердечнососудистой системы. С зарубежными коллегами согласились исследователи из Эдинбурга (Шотландия).

В Стенфордском Унивеситете (Сан-Франциско, США) проведенные исследования показали, что регулярное общение с кошками или собаками снижает риск развития Неходжкинских лимфом – большой группы заболеваний лимфатических тканей, яснее говоря, – онкологии.

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