Суд признал законным арест 437 миллионов рублей на счетах Абызова
Московский городской суд признал законным арест 437 миллионов рублей на счетах бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Известно, что мужчина обвиняется в хищении четырех миллиардов рублей и организации преступного сообщества.
— Постановление Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения, — сообщили в пресс-службе суда.
Ранее сообщалось о том, что районный суд Москвы продлил срок пребывания под арестом Абызову до 25 октября этого года. Помимо этого, его деньги и имущество были арестованы на сумму 20 миллиардов рублей.
Абызова задержали 26 марта 2019 года. По версии следствия, бывший министр и его сообщники похитили четыре миллиарда рублей у энергетических компаний Новосибирской области.
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