Клещи стали переносчиками опасной лихорадки
Клещи переносят такие опасные болезни, как энцефалит, бабезиоз, боррелиоз. Однако выяснилось, что список пополнился еще и лихорадкой Конго-Крым.
Шанс заразиться обычно невелик — в США с 2010 года жертвами лихорадки стали 21 человек. Но в последние пять лет количество инфицированных клещей увеличилось в несколько раз.
После укуса человек ничего не ощущает около недели, но затем появляется слабость, дрожь, тошнота сильная головная боль. Болезнь крайне опасна, возможен летальный исход.
В 2019 году от лихорадки в США и Ирландии скончались два человека. Поскольку переносчиками вируса являются черноногие клещи, обитающие в том числе в центральных регионах РФ, специалисты советуют быть бдительнее: надевать вещи, максимально скрывающие тело, по окончании прогулок внимательно осматривать как кожу, так и одежду, пишет РЕН ТВ.
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