Названы продукты, которые помогут победить сонливость

Сотрудники Кембриджского университета заявили, что протеиновые батончики и молоко помогают справиться с желанием поспать днем. Они объяснили, как специфические орексиновые клетки мозга реагируют на белок и контролируют процессы пробуждения и отхода ко сну. Употребление сахара, наоборот, тормозит деятельность этих клеток, и люди начинают хотеть спать. «Вечерняя Москва» решила побеседовать с российскими специалистами и уточнить, насколько правы зарубежные коллеги.

По мнению профессора персонифицированной медицины ФМБА России Маргариты Королевой, богатая белками пища, конечно, полезна, но помочь в борьбе с послеобеденной сонливостью или хроническим недосыпом не сможет.

– Энергетический спад возникает обычно в 15-16 часов, когда возникает естественная потребность взбодриться. В этом случае требуется перекус. Это могут быть овощи и крупы, богатые белком и клетчаткой, горсть миндаля и грецких орехов. Объем комфортной для желудка порции в среднем составляет 200-300 граммов, а стакан крепкого чая или кофе для восстановления сил не должен превышать 250 миллитров в объеме. До обеда продержаться в тонусе помогут хрустящие фрукты. Я бы рекомендовала лаконичное сочетание белковых и углеводных продуктов, – рассказала эксперт.

Она добавила, что, помимо естественной усталости, существует и другая причина сонливости - после обеда она может появиться из-за избытка принимаемой пищи. Для переваривания желудку требуется кислород, который вместе с кровотоком перемещается вниз, а в мозге возникает его дефицит. Эксперт посоветовала пить воду и свежие соки спустя 40 минут после еды. Такие меры позволят организму не затрачивать слишком много энергии на переработку пищи и сохранят физиологический объем желудка, не отнимая у мозга так необходимый ему СО2.

По мнению Маргариты Королевой, приободрить и мышечное, и моральное состояние поможет дыхательная гимнастика, легкие упражнения или стаканчик ароматного кофе. Увеличивать потребление молока и йогуртов она не советует, потому что каждый организм индивидуален, и многие взрослые не переносят молочный белок.

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