Ученые обнаружили рыбу возрастом более 100 лет
Американские ученые обнаружили рыбу, возраст которой составляет 112 лет. Речь идет о виде под названием большеротый буйвол.
Исследование проводилось в штате Миннесота с 2011 по 2018 год. Оно основывалось на изучении твердых образований в костях рыб. Ранее считалось, что большеротые буйволы живут в среднем около 26 лет. Новые данные показали, что возраст некоторых особей составляет около 80–90 лет. Эти цифры превышают средний возраст представителей ее вида более чем в четыре раза.
По мнению ученых, причина таких аномалий заключается в строительстве плотины в месте обитания рыб в 30-х годах прошлого века. Новая постройка ограничила доступ рыбам к местам нереста, что заставило их приспосабливаться к новым условиям жизни, сообщает Science Alert.
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