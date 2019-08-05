«Они пошли к морю, никому не сказав»: знакомые раскрыли подробности смерти чемпионок по кикбоксингу

В Севастополе 4 августа трагически скончались вице-чемпионка мира по кикбоксингу мурманчанка Элина Гисмеева и чемпионка мира москвичка Фатима Жагупова. Девушки находились на сборах, в свой последний день в Крыму решили искупаться, несмотря на шторм. Фатима прыгнула с пирса в воду, но выбраться уже не смогла. Увидев, что у подруги не получается выплыть, Элина подбежала и протянула ей руку. Обеих спортсменок унесло волной. «Вечерняя Москва» связалась с друзьями погибших, чтобы узнать подробности случившегося.

— У нас был выходной, сборы закончились третьего числа, — рассказывает подруга девушек Катя Лукиных. — Они пошли к морю вдвоем, естественно, никому ничего не сказав. Иначе бы не пустили — шторм был сильный. Вот так и получилось: одна хотела прыгнуть с пирса, другая хотела спасти.

— Фатима очень плохо плавала, — добавляет Юлия Ельская, — никогда не лезла на глубину, так что история очень странная. В спорте она с самого детства. Фатима — скромная, добрая, очень отзывчивая девушка. У нее остался маленький сын, 2,9 года, теперь его будет воспитывать бабушка.

Элина тоже занималась спортом с самого детства, в кикбоксинг ее привел отец.

— Папа Элины Алмаз Рафикович — мой тренер по кикбоксингу, — рассказывает друг детства девушки Виталий Витальев. — Со временем мы начали заниматься вместе, готовились к соревнованиям. Когда был на ринге, она всегда поддерживала меня. Как тренер Элина была требовательна и из новичков делала хороших бойцов. Она обладала волевым характером, всегда шла вперед, победы ее говорят сами за себя.