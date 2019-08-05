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Транспорт

Поезда между Москвой и Абаканом следуют по измененному маршруту

Евгения Звощик
• 17:36 • 5 августа 2019
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Фото: Александр Ахраменко, «Вечерняя Москва»

Пассажирские поезда Москва — Абакан — Москва следуют по измененному маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги. 

Движение ограничено на участке Ачинск-2 — Назарово из-за нештатной ситуации на складах воинской части в Ачинском районе Красноярского края. 

Поезд № 67/68 Абакан — Москва будет остановлен на станции Шира и отправлен в Москву круговым маршрутом через Красноярск. Поезд в обратном направлении был остановлен по станции Ачинск-1. На данный момент он отправлен в Абакан измененным маршрутом через Красноярск.

Кроме того, на участке Абакан — Ачинск будет назначен дополнительный поезд для доставки пассажиров до станций назначения.

Указанная ситуация не влияет на движение другие поездов, отмечается на сайте Красноярской железной дороги. 

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