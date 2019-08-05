Поезда между Москвой и Абаканом следуют по измененному маршруту
Пассажирские поезда Москва — Абакан — Москва следуют по измененному маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги.
Движение ограничено на участке Ачинск-2 — Назарово из-за нештатной ситуации на складах воинской части в Ачинском районе Красноярского края.
Поезд № 67/68 Абакан — Москва будет остановлен на станции Шира и отправлен в Москву круговым маршрутом через Красноярск. Поезд в обратном направлении был остановлен по станции Ачинск-1. На данный момент он отправлен в Абакан измененным маршрутом через Красноярск.
Кроме того, на участке Абакан — Ачинск будет назначен дополнительный поезд для доставки пассажиров до станций назначения.
Указанная ситуация не влияет на движение другие поездов, отмечается на сайте Красноярской железной дороги.
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