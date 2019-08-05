Юбилейная смена стартовала в московском городском клубе для детей
Юбилейная, 10-я смена городского клуба для детей и подростков «Лето побед» открылась в Музее Победы 5 августа. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
— Десятая смена называется «Мы помним, мы гордимся». Юные гости клуба не только увлекательно проведут время, но и расширят свои знания благодаря интересным интерактивным историческим программам по экспозиции главного здания музея и открытым площадкам, — заявил директор клуба Сергей Мельников.
Смена в клубе продлится пять дней. За это время ребята примут участие в конкурсах и квестах, мастер-классах и спортивных состязаниях. В первый день дети прошли квест «Найди свою любимую страницу истории», играли в лазертаг, а также совершили путешествие по веревочному городку.
Московский городской клуб для детей и подростков «Лето побед» будет работать на базе Музея Победы до 30 августа. Участниками могут стать ребята в возрасте от 8 до 13 лет.
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