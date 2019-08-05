«Рецессии сейчас в России нет»: специалист развеял миф об экономическом спаде

Эксперты Института экономики роста имени Столыпина считают, что техническая рецессия может наступить в России уже в 2019 году. По их мнению, к этому приводят, в частности, жесткая налоговая политика и низкий эффект от реализации нацпроектов.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин уже допускал такую вероятность технической рецессии, но только в 2021 году, а не сейчас. Произойти это может, по его мнению, на фоне значительного роста потребительского кредитования, несущего серьезные социальные риски.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист и политолог Никита Масленников рассказал «Вечерней Москве», чем опасна возможная рецессия для россиян.

— Очень многие мои коллеги при таких прогнозах сейчас находятся во власти разного рода мифов. Прежде всего, что такое рецессия. Это процесс, когда два квартала подряд падает ВВП с учетом сезонной очистки. В первом квартале это уже произошло, во втором — вышли на небольшой плюс, хотя неочищенный ВВП рос в обоих кварталах. Что это значит: на экономические показатели влияют сезонные и календарные факторы. Допустим, в один год майских праздников выходит десять дней, а в другой — семь. Количество рабочих дней сказывается на динамике экономических показателей. То же самое в ситуации, когда в теплое время года развивается сельское хозяйство и есть урожаи. Вот при очистке все эти факторы устраняются при сравнении с предыдущим годом.

— То есть опасения несколько преувеличены?

— Да. Поэтому о том, что рецессия у нас начнется, ко всеобщему несчастью, в ночь с понедельника на вторник, говорить затруднительно. Потому что пока мы видим слабый рост, а отнюдь не спад. Но возможен ли он? Да. Глобальная экономика сильно замедляется, мировое хозяйство сползает в новый планетарный спад. Когда он начнется? Тут варианты разные: возможно, к концу 2020 года — началу 2021-го. Но если состоится полномасштабная торговая война Китая и США, то элементы глобальной рецессии у ряда стран проявятся уже в конце этого года. Это, естественно, зацепит и нас. Поэтому задача ускорения роста важна с точки зрения того, чтобы мы не так сильно упали, а может, и остались в плюсе.

— Что нужно сделать для развития позитивного сценария?

— Если нам удастся нормально реализовать национальные проекты, перезагрузить деловую среду для бизнеса, стимулировать частные инвестиции, решить все те вопросы, что мы должны решать, и выйти на темпы роста хотя бы в 2,5 процента ВВП к 2021 году, тогда в случае глобальной рецессии мы получим околонулевой экономический рост, но удержимся от спада.

— В чем опасность рецессии для населения?

— При ней у людей падают заработная плата и реальные доходы. Они в отрицательной зоне находятся с 2013 года. Это вынуждает часть граждан брать в долг, но я не думаю, что закредитованность населения может привести к социальному взрыву. Центральный банк ввел значительное число ограничительных мер для снижения потребительского кредитования. Также люди начали делать сбережения, фиксируется прирост денег на депозитах. Поэтому, как мне кажется, разговоры об опасности выдачи кредитов — это лишь отвлечение внимания от главных опасений, что не удастся выйти на необходимый уровень роста ВВП. Тем не менее рецессии сейчас в России нет, а если мы в нее попадем, то вместе со всем миром. А то, как мы ее переживем, зависит от роста национальной экономики до начала спада. Если вступим в рецессию с текущими показателями ВВП, то провалимся процента на полтора–два. Тут будут уже серьезные социальные последствия. Но надо делать все, что дОлжно, а не запугивать себя. Тем более что в общемировом масштабе она неизбежно случится.

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