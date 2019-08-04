Феномен «дорогой жизни»

Среди не соответствующих действительности общественных мифов, пожалуй, самыми интересными являются те, в которые люди продолжают верить, несмотря на то, что их собственный опыт опровергает их.

Ну ладно, когда вопреки многочисленным опровержениям находятся не сомневающиеся, что в Германии пенсии начинаются с 5 тысяч евро, или что в Китае бензин бесплатный. Но мне всегда было интересны москвичи, истово убежденные, что Москва — ужасно дорогой город.

Самое забавное, что эта неправда уже даже применительно к туристам (как минимум иностранным). Российская столица, в 2000-х действительно регулярно лидировавшая в разнообразных рейтингах самых дорогих городов мира, ныне благополучно вылетела во вторую сотню.

Что же касается россиян, то в Москве однозначно весьма дорогая (по российским меркам) аренда жилья, так что для отправляющихся покорять столицу эта статья расходов и впрямь существенная. Вот только собственно москвичей это касается куда в меньшей степени. Статистика утверждает, что около 90 процентов горожан являются собственниками жилья. Так что одна из главных в современном мире проблем для большинства из них просто не актуальна.

Что же касается цен на товары, то тут наша страна и впрямь выбивается из обычного мирового тренда, где в столичных мегаполисах все дороже — временами весьма существенно, чем в прочих местах. Дело в том, что значительная часть московских цен ниже, чем в регионах. Причем это касается в первую очередь базовых и наиболее массовых вещей.

Разгадка феномена, по мнению экономистов, состоит в особенностях (кстати, не самых благополучных) экономического развития страны, ее врожденной склонности к централизации.

Москва остается главным логистическим и транспортным хабом России. Именно через нее проходят товары, причем не только импортные, но и российского производства, которые потом отправляются во все уголки страны.

Статистика утверждает, что около 90 процентов горожан являются собственниками жилья Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Ну а дальше все просто. Чем дольше путь до потребителя, тем дороже себестоимость и выше конечная цена. Не говоря уже о такой «мелочи», как объем рынка.

Москва — самый большой рынок России, да еще и находящийся на перекрестье всех дорог. Ничего удивительного, что у бизнеса во многих случаях есть возможность устанавливать здесь цены куда ниже, чем в каком-нибудь небольшом городке в двух тысячах километрах от столицы. Это касается и продуктов, и одежды, и бытовых товаров. Безусловно, это несправедливо по отношению к жителям глубинки, чьи доходы весьма ниже московских, но только подчеркивает, что москвичам просто грех жаловаться.

С чем не поспоришь, так это с тем, что в столице более дорогие по сравнению с остальной страной такие сферы, как транспорт, услуги и развлечения. Особенно это актуально для последнего — от музеев до ресторанов, от кино до разнообразных модных новинок.

Но все же понимают, что большинство людей чаще ужинают дома продуктами, купленными в ближайшем супермаркете, нежели в ресторане в центре города. И самое главное, это абсолютно нормально.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»