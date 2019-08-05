Маршрут электричек на участке Нахабино — Москва изменят на время
Маршрут движения некоторых электричек на участке Нахабино — Москва Рижского направления Московской железной дороги временно изменился. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.
— С 5 августа нескольким пригородным поездам на участке Нахабино — Москва Рижского направления Московской железной дороги продлен маршрут до станции Дедовск, — отмечается в сообщении.
Вместо станции Нахабино остановка для посадки и высадки пассажиров назначена на платформе Аникеевка. Изменения связаны с закрытием платформы № 1 на реконструкцию.
Посадка и высадка пассажиров в сторону Москвы производится с помощью временной платформы № 2, а в сторону области — № 3. Кроме того, был сокращен маршрут действия четырех пригородных поездов на участках Нахабино — Подмосковная и Тушино — Нахабино, сообщается на сайте МЖД.
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