Нюша с мужем отпраздновали годовщину свадьбы в Париже
Певица Нюша вместе с мужем Игорем Сивовым отпраздновала вторую годовщину свадьбы. Об этом она рассказала в официальном аккаунте в Instagram.
На фотографии супруги позируют на фоне Эйфелевой башни в Париже.
Исполнительница подписала снимок лаконично: «Особенный день на нашей особенной планете». А вот ее муж адресовал ей небольшое, но трогательное любовное послание.
— 04.08.2017 — день, когда я обрел свое счастье, чтобы не отпускать никогда. Пускай все складывается так, как мы хотим, ведь любовь обязательно поможет нам осуществить все желания вместе, — написал Игорь Сивов в своем аккаунте.
Влюбленные завершили свой праздник ужином на крыше ресторана с видом на вечерний Париж.
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