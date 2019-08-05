Эвакуационные пункты открыли после взрывов в Красноярском крае
На территории города Ачинск в Красноярском крае открыли три эвакуационных пункта после взрывов на территории военной базы. Их организовали для людей, дома которых находятся в опасной близости от места пожара на складе боеприпасов.
Пункты открыли в зданиях трех школ. Гражданам там предложат питание и питьевую воду.
В настоящий момент специалисты ГУ МЧС по Красноярскому краю занимаются эвакуацией жителей поселка Каменка.
Известно, что в тушении пожара на военной базе примут участие военные. Министерство обороны РФ перебросит в Красноярский край для ликвидации возгорания специальных роботов «Уран-14» и еще два многофункциональных комплекса.
Как передает ТАСС сообщение ведомства, информация с беспилотников в режиме реального времени будет передаваться в штаб.
Пожар в военной зоне на территории Ачинска разгорелся 5 августа в 13:00. Огонь распространился по хранилищу пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. В результате произошли взрывы. Число пострадавших, как известно на данный момент, достигает восьми человек.
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