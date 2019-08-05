Почти десять тысяч человек посетили павильон «Макет Москвы» за один день

Рекорд посещаемости павильона «Макет Москвы» на ВДНХ был установлен в субботу, 3 августа. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.

— В течение дня макет посетили 9 тысяч 918 человек, что является абсолютным рекордом с момента открытия павильона в октябре 2017 года, — заявил руководитель департамента Сергей Левкин.

Макет создается по поручению мэра столицы Сергея Собянина с 2012 года.

Площадь арт-объекта будет увеличена в октябре текущего года и составит 429 квадратных метров. На обновленном макете добавят более тысячи объектов, среди которых: Киевский вокзал, гостиница «Украина», Андреевский мост, Дворец культуры ЗИЛ и другие. На время обновления павильон будет закрыт для гостей. Более точные сроки закрытия сообщат в конце августа.

Сейчас макет включает в себя модель Москвы в рамках Бульварного и Садового колец в масштабе 1:400. Всего на нем представлено более 20 тысяч зданий. За все время работы павильона его посетили 475 тысяч человек, пишет агентство городских новостей «Москва».

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