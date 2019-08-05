Мосгорсуд оставил экс-сенатора Арашукова и его отца под стражей до 30 сентября
Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей до 30 сентября в отношении бывшего сенатора Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова и брата экс-сенатора Руслана Арашукова.
— Апелляционные жалобы оставить без удовлетворения, — заявила судья Людмила Смолкина.
Защита Арашукова добивалась изменения меры пресечения на более мягкую, ссылаясь на то, что органы следствия не привели необходимых доказательств того, что этот срок необходим. Кроме того, не были предоставлены сведения о назначении и завершении экспертиз. Также защита обратила внимание на медицинские справки, которые свидетельствуют, что несовершеннолетние дети Арашукова обращались за психологической помощью из-за эмоциональной неустойчивости и морально-психологических перегрузок.
Обвиняемые поддержали позицию защиты в заключительном слове. Бывший сенатор подчеркнул, что уголовное дело было сфабриковано, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, Арашуков был задержан в январе 2019 года в зале заседаний Совета Федераций. Ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетелей. В тот же день сенатора доставили в Басманный суд Москвы.
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