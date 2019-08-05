Эксперты пояснили, какое наказание могут получить участники несогласованных митингов

УК РФ статья 318 «Применение насилия в отношении представителя власти» наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Наталья Макаренко, председатель Экспертного совета адвокатской палаты Московской области:

— По статистке за 2017 год по этой статье были осуждены более 4400 человек. Законодательство предусматривает ответственность не только за совершение насильственных действий, но даже за оскорбление. Этому посвящена статья 319.

УК РФ статья 212 «Массовые беспорядки» наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Валерия Аршинова, адвокат коллегии «СЕД ЛЕКС»:

— По некоторым частям этой статьи уже возбуждены уголовные дела на участников митинга. Она является особо тяжкой, низший предел наказания достаточно серьезен. По ее применению очень мало приговоров, один-два в год. Проблема данной статьи в том, что нет конкретики, что такое «массовость», какое оружие представляет угрозу и так далее.

УК РФ статья 141 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Шота Горгадзе, член Совета при Президенте Российской Федерации по правам человека:

— Применяется не так часто, выборы все-таки не каждый день. Но практика сложилась. Ввиду малозначительности наказания она скорее служит уроком для тех, кто злоупотребляет возможностью влиять на ход выборов, чем на самом деле является карательным инструментом.

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