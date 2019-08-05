Арестованы трое участников массовых беспорядков 27 июля в столице
Установлена личность еще одного участника массовых беспорядков в ходе несогласованной акции в Москве 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.
Отмечается, что была выяснена личность Сергей Фомина, который скрылся от органов предварительного следствия, и поэтому объявлен в розыск. По информации следствия, Фомин покинул митинг, взяв на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления. Мужчине заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ (Массовые беспорядки).
Кроме того, трое ранее задержанных мужчин — Даниил Конон, Сергей Абаничев, Владислав Барабанов — заключены судом под стражу. Им предъявили обвинение в совершении аналогичного преступления.
Отмечается, что следствие продолжает работу, направленную на установление и задержание каждого причастного к названным преступлениям. Среди задержанных уже числится 9 человек, все они арестованы по решению суда. Действиям всех соучастников будет дана оценка в соответствии с нормами действующего законодательства, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.
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