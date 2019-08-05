Любой митинг нужно согласовать

Первое и главное: право на выражение мнения закреплено Европейской конвенцией. А для западного мира именно она является основополагающим гарантом. Но все забывают, что оно не относится к числу абсолютных прав.

Государство может его регулировать и, соответственно, в известной степени ставить под свой контроль с помощью специальных законов, указов и просто нормативов. Понятно, что нельзя выйти в центр Парижа и перекрыть движение главных улиц.

Здесь выступают интересы и права других людей, с которыми тоже нужно считаться. В России для этого и был принят Закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Попытки его оспорить ни к чему не привели. Конституционный суд посчитал, что он соответствует главному нормативно-правовому акту страны. Так что все работает в русле международных норм, и в нашей стране законодательство в данной области действует по европейскому образцу.

Обсуждая то, как должны организовываться митинги по европейским стандартам, мы в первую очередь говорим о безопасности — раз, об интересах города — два и о правах других людей — три.

Пропорциональность применяемой силы при разгоне митингующих — второй вопрос Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Это не работает по принципу, что мы собираем толпу людей и идем куда хотим. Направляется заявка, предоставляется согласованное с властями место и так далее. В случае выхода на несогласованные митинги наступает ответственность.

Пропорциональность применяемой силы при разгоне митингующих — второй вопрос. Главное, что я хочу донести: право на шествия и митинги не относится к числу абсолютных прав, как, например, запрет на пытки или право на жизнь. Их нельзя приравнивать друг к другу, как многие предпочитают делать, чтобы оправдать происходящее.

На Западе — та же самая процедура организации. Это всегда строгий уведомительный порядок. Никакого постфактума: «Мы пришли, любите нас и жалуйте». Стычки в Париже, например, вызваны как раз тем, что митингующие собираются несанкционированно. Посмотрите, как их разгоняют! Там церемониться и спрашивать ваше мнение никто не будет. В любом государстве шествия и демонстрации регламентируются, а в противном случае признаются нарушением действующих правил и регламентов.

Но это касается Запада. А вот сравнивать нас с Азией вообще бесполезно. У них совершенно другая культура, а значит, и чисто психологическое восприятие такого явления, как митинг, иное. В азиатском обществе не принято спорить и открыто выражать свое мнение, причем это касается как межличностных отношений, так и общественных. Если человек идет на конфронтацию, он выпадает из своеобразного культурного кода.

Обратите внимание: они даже судиться не любят. Их нет в международных судах, нет как такового азиатского суда по правам человека... Для них выступление против государства означает потерю лица и демонстрацию постыдного неумения договариваться. Это особое, сложившееся исторически цивилизационное отношение, в корне отличающееся от европейского мировоззрения и правопорядка.

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