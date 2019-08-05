Более 200 столичных школьников посетили школу «Киберлето»

250 московских школьников посетили летнюю компьютерную школу «Киберлето». Занятия проводились с 1 июля по 2 августа.

За это время в школе прошло пять смен, в каждой из которых ребята изучали отдельную дисциплину. Уроки проводились при помощи компьютерных игр. К примеру, английский язык преподавался на основе League of Legends, история — по World of Tanks, теория футбола — по FIFA. Среди наставников были известные киберспортсмены, среды которых были Данила Потапов и Артем Афанасьев.

— Участники смены пробовали себя в роли комментаторов турнира по World of Tanks. Они танцевали, играли в футбол, изучали морское и парусное дело и даже ходили на шлюпках, — сообщила руководитель летней смены в школе.

Также школьники попробовали свои силы в создании игр и участии в настоящих кибертурнирах со своими педагогами. В частности, один из учеников школы «Киберлето» Михаил Попов занял второе место в турнире по Just Dance, а также получил приз зрительских симпатий.

Педагоги планируют использовать полученный опыт при составлении программ обучения в киберклассах. Они откроются на базе Центра патриотического воспитания и школьного спорта в сентябре, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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