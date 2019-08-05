Началась продажа билетов на новые международные автобусные рейсы
Как уточнили в ведомстве, приобрести билеты можно в кассах автовокзалов и автостанций Мосгортранса, а также в режиме онлайн.
Стоимость проезда для взрослых составляет 2300 рублей. Для детей до 12 лет действует 50-процентная скидка: для получения льготы необходимо предоставить оригинал свидетельства о рождении. Стоимость провоза багажа — 230 рублей.
— Перевозчик сообщает об открытии продаж по регулярному международному маршруту Москва — Одесса с отправлением от автостанции «Теплый Стан». Автобусные рейсы будут ежедневными. Время отправления из Москвы — 18:45, — сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
Напомним, в мае текущего года в столице был открыт новый международный автовокзал «Северные Ворота». С него жители столицы могут отправиться на автобусе в Санкт-Петербург, Хельсинки, Великий Новгород, Смоленск, Ярославль, Вологду, Псков, Таллин, Ригу, Вильнюс, Варшаву и другие города.
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