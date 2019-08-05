Скоростные поезда делают столицу ближе к регионам

Время в пути — семь с половиной часов. Расстояние — 660 километров. Вместимость — 350 пассажиров. Особые условия — для бизнес-класса, путешественников с ограниченными возможностями здоровья и владельцев домашних животных. Кроме того, сообщение Москва — Белгород станет ежедневным.

Скоростная «Ласточка» — еще один шаг к улучшению транспортной доступности популярных региональных направлений. Один только Курский вокзал ежедневно пропускает более сотни поездов, следующих по самым разным направлениям: от Орла и Нижнего Новгорода до Анапы и Владимира.

— Москва является одним из крупнейших транспортных хабов мира, — утверждает ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики Константин Трофименко. — И изрядная часть системы ориентирована не столько на международный транзит, сколько именно на связь Москвы с регионами. Московский авиационный узел, например, обслуживает 80 процентов всех внутренних перелетов. Полететь из Челябинска в Омск через столицу — фактическая ситуация. В плане железнодорожных перевозок связь даже, пожалуй, превосходит реальный спрос на передвижение.

По словам Трофименко, транспортная система в центральной части страны уже работает достаточно отлаженно. Ситуация с опозданиями поездов практически исключена. Авиация чуть более зависима от погоды, но задержки по техническим причинам также сведены к минимуму.

— Москва по европейским меркам достаточно большая и плотно заселенная, поэтому адекватно сравнивать ее транспортную систему и связь с регионами по охвату и масштабам можно разве что с Лондоном и Стамбулом, — говорит эксперт. — Что касается Азии, мы на уровне с Пекином, Шанхаем и Сеулом.

В настоящий момент в Москве действуют девять железнодорожных вокзалов, около десятка автовокзалов и автостанций и три основных аэропорта. Воздушные гавани вблизи столицы являются самыми загруженными в России.

В 2018 году аэропорт Шереметьево принял почти 46 миллионов человек, Домодедово — 29 миллионов, а Внуково — больше 21 миллиона.

— Из близлежащих регионов большинство предпочитает добираться до столицы посредством железнодорожных или автобусных перевозок, — рассказал заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. — Основная проблема сейчас в том, что автобусы зачастую курсируют нелегально. Из-за этого остается открытым важный вопрос безопасности пассажиров.

Развитие высокоскоростного транспорта, по мнению Зотова, — приоритетный вопрос в настоящее время. Среди основных направлений — культурная столица, Санкт-Петербург, а также дорога до Владимира с продолжением в Казань. Не отстают и Ростов-на-Дону и Смоленск — символы юга и запада соответственно.

— Эти города имеют все перспективы стать составной частью условного московского мегаполиса, время на дорогу сократится почти на час, — добавил Илья Зотов. — Транспортная доступность регионов сделает возможной частичную разгрузку самой столицы. Что касается автобусных сетей, нас ожидает достаточно современный и многофункциональный Щелковский вокзал, постепенное обновление автобусного парка и адаптация расписания под запросы пассажиров. Не стоит забывать и про проект реконструкции сквозных железнодорожных линий — Московские центральные диаметры, которые приблизят удаленные районы к самому сердцу города.

КСТАТИ

В конце 2019 — начале 2020 года будет открыт первый Московский центральный диаметр «Белорусско-Савеловский». Длина первого диаметра составит 52 километра, в проекте предусмотрены 28 остановок. Время в пути между конечными станциями составит 80 минут. На МЦД-1 будут курсировать новые поезда «Иволга», способные развивать скорость до 120 километров в час. Поезда спроектированны в России и адаптированы для частых остановок.

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