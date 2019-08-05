Лучший психолог столицы поможет справиться с эмоциональным выгоранием

А на днях в столице прошел конкурс «Московские мастера» по профессии «Психолог».

В нем победила 26-летняя москвичка Анастасия Ильина, сотрудник научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой.

Чтобы получить звание лучшего специалиста в области практической психологии, нужно было выделиться из числа достойных конкурентов, а заявки на участие подали более 40 претендентов, но в финал вышли только девять специалистов. После видеовизитки, психологической викторины и психологического анализа русской сказки вперед вырвалась Анастасия Ильина.

— Моя работа связана с кризисной помощью. У меня на приеме бывают дети, взрослые, семьи, оказавшиеся в трудной ситуации, — говорит лучший психолог Москвы. — И я счастлива, когда могу помочь людям найти выход из сложного положения, когда вижу, что люди начали улыбаться, верить в себя!

Родители Анастасии не имели никакого отношения к медицине: мама — бухгалтер, папа — предприниматель. И когда дочка заявила, что хочет посвятить свою жизнь психологии, были не в восторге от ее выбора.

— Папа хотел, чтобы я стала предпринимателем, а мама видела меня бухгалтером. После школы я размышляла, куда пойти учиться: в театральный, ведь я несколько лет посещала театральную студию, или на клинического психолога; я смотрела выступления одного специалиста по телевизору и поняла, что мне хочется этим заниматься, — рассказывает Анастасия Ильина. — Быть клиническим психологом круто! После колебаний чаша весов перевесила в сторону психологии. Однако первый курс для меня был скучноватым, занималась без энтузиазма, а вот когда начались практические предметы, меня захватило. Я поняла, что иду верным путем. Ведь я никогда не смогла бы заниматься тем, что не нравится.

Семинары, встречи, приемы — день молодого специалиста расписан по минутам, однако Анастасия знает, как обезопасить себя от эмоционального выгорания.

— Психологам нужно беречь свои ресурсы, любить жизнь и, помимо работы, заниматься другими делами с удовольствием, — говорит Ильина. — Я работаю в клинике шесть дней в неделю, и для поддержания эффективной работоспособности веду не только приемы, но и арт-терапевтический проект, где мне нужно придумывать что-то новое, приглашать людей, организовывать мероприятия. Такая смена деятельности позитивно влияет на мое душевное равновесия.

Кроме этого, Анастасия любит ходить в театр.

— В свободное время я посещаю театральные постановки, к счастью, в Москве много театров, где зрители видят качественные работы, — делится Ильина. — Я люблю пешие прогулки по столице, которая с каждым днем становится более красивой, зеленой, сколько парков открыто только за последнее время. Невозможно не любоваться.

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