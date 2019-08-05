Выяснилось, что более 90 процентов россиян испытывают стресс на работе
Более 90 процентов всех россиян испытывают стресс на работе и только 7 процентам удается оставаться в гармонии с собой.
По результатам исследования, проведенного сервисом Superjob, к стрессу на работе склонны 9 из 10 сотрудников. Плохое отношение начальства портит настроение 14 процентам, а непрофессионализм руководства — 10 процентам опрошенных. Вместе с тем недовольны своим коллективом около 9 процентов респондентов.
Помимо прочего опрос показал, что россиян в меньшей степени раздражают низкая зарплата, ее задержки, постоянная занятость и непрофессионализм коллег.
Кроме того, стало известно, что чаще стресс из-за конфликтов с сослуживцами и плохого отношения руководства испытывают женщины. А мужчины больше переживают из-за непрофессионализма начальства.
Ранее психологи рассказали о том, что такое профессиональное выгорание и как с ним бороться.
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