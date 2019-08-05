Комплекс очистных сооружений обновили в Новой Москве

А на днях «ВМ» посетила реконструированный комплекс очистных сооружений в Троицком и Новомосковском административных округах. Он принимает и очищает хозяйственно-бытовые сточные воды поселка Птичное и ближайших населенных пунктов.

Сточные воды проходят полный цикл механической и биологической очистки, доочистки на фильтрах, а также обеззараживаются на ультрафиолетовых установках.

— Это позволило довести качество сброса очищенных сточных вод в реку Десну до нормативов, которые предъявляются к водоемам рыбохозяйственного назначения. В поселении Первомайское старые очистные сооружения выведены из эксплуатации. Они не соответствовали современным требованиям по качеству очистки сточных вод, — сказал директор производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства Троицкого и Новомосковского административных округов АО «Мосводоканал» Сергей Забровский.

Новая канализационная станция появилась на месте старых очистных сооружений. Она перекачивает сточные воды в реконструированные сооружения в Птичном.

Сооружения оснащены системой сбора и очистки вентиляционных выбросов. Проект реконструкции также предусматривает обеспечение нормативного качества очистки сточных вод и рост производительности сооружений.

— В 2012 году, когда в эксплуатацию Мосводоканала передали объекты в Троицком и Новомосковском административных округах, мы выяснили, что старые сооружения не справляются со своим функционалом и наносят ущерб природе. Пять сооружений пришлось закрыть через перекачку воды на более мощные очистные сооружения с помощью насосных станций, — сказал Сергей Забровский.

На территории Новой Москвы сегодня находятся 18 канализационных очистных сооружений. Их общая производительность — 52 тысячи кубометров в сутки. Всех очистные сооружения обновят до 2025 года по программе реконструкции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лейла Ибадова, заместитель начальника Отдела мониторинга воды ГПБУ «Мосэкомониторинг»:

— Мы регулярно отбираем пробы по широкому перечню показателей. Мониторинг в Троицком и Новомосковском округах ведется регулярно. В целом качество воды здесь соответствует нормативам, но иногда наблюдается повышенное содержание биогенных элементов — аммоний, нитриты, фосфаты. Мы считаем, что очистные сооружения в Новой Москве служат хорошим экологическим барьером, предотвращающим поступление загрязняющих веществ в водные объекты.

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