Вступил в силу закон об ответственности за непропуск скорой помощи
С 6 августа в России начнут действовать новые нормы, ужесточающие ответственность за помехи медицинским работникам в осуществлении служебных обязанностей.
За непредоставление преимущества в движении скорой помощи вводится штраф в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, возможно также лишение прав на срок от трех месяцев до одного года.
За воспрепятствование работе медиков по оказанию медицинской помощи, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пациента или смерть пациента, вводится уголовная ответственность.
Ужесточено наказание за умышленное причинение легкого вреда здоровью врачей и угрозы, если имелись основания опасаться их осуществления, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Напомним, 16 июля Госдума приняла в третьем чтении законы о введении ответственности за недопуск машин скорой помощи к пациентам и воспрепятствование работе врачей.
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