Российские ученые придумали «космическую бензоколонку»
Специалисты Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского разрабатывают проект, позволяющий подзаряжать спутники непосредственно на земной орбите.
С этой целью предлагается вывести на орбиту нескольких десятков роботов, оснащенных солнечными батареями, фотоэлектрическими модулями и импульсными зарядными устройствами на основе суперконденсатора, который способен мгновенно накапливать заряд и передавать его потребителю.
Как уточнили в вузе, проект обеспечит бесперебойную работу спутников международной поисково-спасательной системы, ретрансляторов интернета и радиосвязи. В первую очередь проект необходим для спутников на теневом участке орбиты, где нет солнечного света.
В ряде случаев подобный проект позволит предотвратить потерю спутников, цитирует начальника кафедры бортового электрооборудования и энергетических систем академии имени А.Ф. Можайского полковник Дмитрия Каргу «Известия».
Напомним, в ночь на 6 августа с космодрома Байконур запущена ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником.
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