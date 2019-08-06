СМИ: отец Децла заявил о сомнениях в родстве с внуком

Отец российского музыканта Кирилла Толмацкого, ушедшего из жизни зимой этого года, заявил, что его внук Тони может быть не родным. Об этом сообщает «Экспресс-газета».

Александр Толмацкий рассказал, что после внезапной кончины Децла его жена Юлия Киселёва забрала их общего сына и уехала, не предупредив об этом родственников. Отец рэпера считает, — его сноха специально настроила 14-летнего внука против деда.

По мнению Толмацкого, причина может крыться отчасти в том, что Децл не является биологическим отцом Тони.

— О своей беременности Юля сообщила Кириллу, когда была уже на третьем месяце. До этого, по ее словам, она просто не подозревала, что в положении. Ну как такое возможно?! Более того, Тони совсем не похож на Кирилла внешне. Вот мой сын Федя — одно лицо с Кириллом в детстве, — пояснил продюсер.

Он заявил, что при подтверждении его подозрений, для них с матерью Децла это не будет иметь никакого значения. Мужчина считает своего внука родным несмотря на возможное отсутствие кровного родства.

Помимо этого, выяснилось, — Киселева не стала вписывать Децла как отца своего сына в свидетельство о рождении. Он объяснила это тем, что так ей удобнее выезжать с Тони за границу.

Напомним, что 3 февраля 2019 года ушел из жизни рэпер Децл в возрасте 35-ти лет после одного из своих выступлений. Официальной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Читайте также: Мать Децла опубликовала архивное видео в честь дня рождения рэпера