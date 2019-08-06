«Роскачество» рассказало, как правильно выбрать красное вино

Специалисты «Роскачества» поделились рядом советов относительно того, как правильно выбрать бутылку красного вина.

Обычно летом предпочтительнее наслаждаться розовым, белым или игристым. Но текущий сезон не отличается жаркой погодой. Поэтому специалисты рассказали о выборе красного вина, которое вкупе с мясным блюдом сейчас является крайне актуальным продуктом.

По словам экспертов, при выборе напитка следует руководствоваться несколькими основными правилами.

Во-первых, «Роскачество» советует покупать вино, сделанное из российского винограда. Считается, что импортные напитки лучше, однако не стоит путать то, что делается для внутреннего рынка и то, что приезжает «наливом» — то есть, просто разливается на местных заводах. Человек может быть уверенным, что купил вино из российского винограда, если на этикетке он увидел особую надпись — «Вино защищенного указания». Вместе с этими словами идут топографические обозначения в зависимости от места, где находится виноградник.

Некоторые вина хорошо пить без закуски, сами по себе Фото: Кадр из фильма «Вики Кристина Барселона»

Далее эксперты советуют внимательно относиться к производителю напитка. Либо запомните название уже понравившегося вина, либо присмотритесь к признанным брендам. «Роскачество» советует вино под марками «Мысхако», «Кубань Вино», Chateau Tamagne, «Фанагория», а также, если повезет заметить акцию, то и «Поместье Голубицкое».

Третий совет: обратите внимание на год производства. Недорогое вино делают с расчетом на то, что оно будет выпито в первые год–два после выпуска (смотреть год урожая на этикетке). Сейчас актуальней всего будет красное жаркого 2018-го.

Следом «Роскачество» советует выбрать правильный сорт и напоминает, что самым популярным из них является «Каберне Совиньон». Также специалисты говорят: напиток должен быть к месту. Вино стоит выбирать, сознавая, что к нему будет подаваться — легкие закуски, полноценные блюда или же ничего. К последнему стоит сказать, что некоторые вина хорошо пить сами по себе.

Последний совет: обратите внимание на содержание алкоголя в напитке. Если на этикетке указано, что в вине 14,5 процента, к нему уже лучше подбирать серьезное гастрономическое сопровождение — мясо, овощи на гриле.

«Роскачество» и далее планирует помогать потребителям в подборе напитка, а Минздрав по-прежнему предупреждает: чрезмерное употребление алкоголя может быть опасно для здоровья.

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