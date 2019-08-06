Москвичи смогут увидеть метеорный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа

Одно из самых зрелищных космический явлений, метеорный поток Персеиды, можно будет увидеть в небе над Москвой в ночь с 12 на 13 августа. При ясной погоде понаблюдать за явлением можно будет невооруженным глазом.

Первые упоминания о Персеидах встречаются в 36 году нашей эры. Таким образом, люди наблюдают за ними уже около двух тысяч лет.

— Персеиды выглядят как белые светящиеся струйки, которые как будто «расчерчивают» ночное небо. Время свечения метеоров обычно длится несколько секунд. Пик метеорного потока можно наблюдать с 23:00 до 00:00. Ожидается, что в этом году в небе будет видно до 100 метеоров в час, — поделились информацией в пресс-службе Московского планетария.

Фото: Пресс-служба Московского планетария

Официально считается, что открытие ежегодного метеорного дождя принадлежит бельгийскому астроному, метеорологу и математику Адольфу Кетле. Он сообщил о явлении в августе 1835 года. Метеоры возникают, когда частицы космической пыли сгорают при входе в атмосферу. Это, как правило, связано с прохождением Земли через оставшиеся от комет пылевые шлейфы.

Наблюдениям за ночным небом могут помешать только растущая Луна и облачная погода, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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